Brutale rapina Napoli, 39enne pestato a sangue e poi derubato di soldi e telefono 

Brutale rapina a Napoli, precisamente nel quartiere di Posillipo. Un uomo di 39 anni è stato prima pestato dai malviventi e poi derubato di telefono cellulare e portafogli.

I fatti sono accaduto questa notte, intorno alle ore 2, in via Petrarca. Secondo una primissima ricostruzione l’uomo era a bordo della sua auto quando è stato tamponato da un altro veicolo.

Una volta sceso per controllare eventuali danni, i banditi sono entrati in azione. Prima le botte e poi lo hanno ripulito. I balordi sono riusciti a portare via denaro contante, documenti e lo smartphone.

L’intervento dei carabinieri

Quando i carabinieri sono giunti sul posto a seguito di una segnalazione hanno trovato la vittima a terra con diverse fratture e traumi multipli. I sanitari del 118 lo hanno trasportato all’ospedale San Paolo. Per lui i medici gli hanno prescritto una prognosi di 30 giorni.

Le indagini sono state affidate ai militari dell’arma della stazione di Posillipo per chiarire la dinamica della violenta aggressione e identificare i responsabili.