Un 30enne di Qualiano è stato arrestato dai carabinieri a Varcaturo, in zona fascia costiera giuglianese, con l’accusa di aver ripetutamente minacciato e aggredito il padre per ottenere denaro. Tra gli episodi più gravi, l’uomo avrebbe incendiato l’auto del genitore e lo avrebbe ferito di striscio a una gamba con una pistola.

Brucia l’auto del padre e gli spara alle gambe: 30enne preso a Varcaturo

L’arresto è stato disposto dalla Procura di Napoli Nord, che ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti del giovane, il quale si era reso irreperibile dal 3 settembre scorso, dopo aver colpito il padre con una pistola calibro 6.35. Prima dell’aggressione armata, l’uomo aveva già dato alle fiamme il veicolo del genitore. Dopo una breve fuga, è stato rintracciato in un garage, ma è emerso che nei giorni precedenti si era nascosto anche a Brusciano.

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Varcaturo e coordinate dalla Procura di Napoli Nord, hanno rivelato che il 30enne aveva un passato di violenze fisiche e psicologiche nei confronti del padre, sottoponendolo a continui insulti e umiliazioni. Ora l’uomo è detenuto in carcere, in attesa della convalida del fermo, con accuse che includono maltrattamenti in famiglia, possesso illegale di armi e lesioni personali aggravate.