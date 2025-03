Bradisismo, scossa 3.5. Oltre 150 persone all’ex base Nato

Sono ultra 150 le persone che si sono recate dopo l’episodio sismico di 3.5 di magnitudo avvenuto poco prima delle 20, presso l’area di attesa dell’ex base Nato di Bagnoli. Allertate le unità della protezione civile, psicologi e personale sanitario per dare supporto alla popolazione colpita dal fenomeno.

Cittadini impauriti, l’ex base Nato presa d’assalto

Erano le 19:44 quando la terra ha tremato ancora. Con epicentro in via San Gennaro ad Agnano, il sisma si è avvertito in modo particolare nei quartieri di Pianura, Posillipo, Bagnoli e Agnano. Non sono stati risparmiati il quartiere Chiaia e Vomero.

L’area di attesa voluta dalla regione Campania ed annunciata ieri dal Governatore De Luca, è stata resta disponibile già da subito grazie al lavoro costante della Protezione Civile. In serata arrivati nell’immediato una donna in evidenti condizioni psicologiche compromesse, in preda all’ansia e immediatamente soccorsa e supportata dal team di psicologi dell’Asl Napoli 1. Attimi di tensione, lacrime e disperazione per una famiglia la cui casa sarebbe stata irreparabilmente compromessa. Famiglie con bambini (c’è anche una bimba di tre mesi) passeranno lì la notte con molta probabilità, così come anche all’interno dell’ippodromo di Agnano, area adibita all’accoglienza.

Giunto sul posto l’onorevole Francesco Emilio Borrelli.