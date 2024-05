In una giornata di mobilitazione istituzionale, il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha fatto visita alla città di Pozzuoli per incontrare il sindaco Luigi Manzoni e discutere le misure di emergenza e sicurezza in risposta al fenomeno di bradisismo che sta interessando la zona.

Ministro della Cultura Sangiuliano a Pozzuoli: “Priorità integrità popolazione”

La visita è stata focalizzata principalmente sulla sicurezza dei cittadini e sulla protezione delle strutture pubbliche e private. “La priorità in questi momenti critici è prendersi cura della popolazione e garantire la sicurezza degli edifici”, ha sottolineato il Ministro Sangiuliano. “Successivamente, dedicheremo le nostre risorse alla pianificazione del futuro.”

Nonostante l’allerta, il Ministro ha confermato che, per ora, i beni culturali situati nei Campi Flegrei non mostrano segni di criticità imminenti. Questa notizia porta un cauto ottimismo tra gli addetti ai lavori, considerando l’importanza storico-archeologica dell’area.

L’incontro ha anche segnato un momento di collaborazione stretta tra il governo e le autorità locali. “Ho voluto personalmente incontrare il sindaco per dimostrare la nostra vicinanza operativa e discutere le iniziative future per la sicurezza degli abitanti e la conservazione del nostro patrimonio storico-archeologico“, ha dichiarato Sangiuliano.

All’incontro erano presenti anche figure chiave come Massimo Osanna, direttore generale dei Musei, Luigi La Rocca, direttore generale dell’Archeologia, delle Belle Arti e del Paesaggio, e Teresa Cinquantaquattro, responsabile dell’unità di crisi, Mariano Nuzzo e Fabio Pagano, rispettivamente soprintendente e direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

La situazione rimane sotto stretto monitoraggio, con ulteriori aggiornamenti attesi nelle prossime ore.