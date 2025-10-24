Logoteleclubitalia

Boxe, l’atleta giuglianese Serena Barbato conquista il bronzo agli Europei U15 in Montenegro

Budva (Montenegro). Dopo la straordinaria vittoria nei quarti di finale, l’atleta giuglianese della Nazionale Italiana di boxe Serena Barbato si è fermata in semifinale, al termine di un incontro combattuto punto su punto.
Il match, disputato a Budva in Montenegro in occasione dei Campionati Europei U15 di boxe, ha regalato al pubblico uno spettacolo di altissimo livello tecnico e agonistico. Serena Barbato ha mostrato grande grinta, determinazione e una notevole preparazione, mettendo in difficoltà la propria avversaria per lunghi tratti dell’incontro.

Nonostante l’ottima prestazione, il verdetto finale ha premiato l’avversaria per pochissimi punti di scarto. Grazie al risultato raggiunto, Serena Barbato conquista una prestigiosa medaglia di bronzo, coronando così un percorso di grande valore e confermandosi tra le migliori giovani promesse della boxe italiana.
Il commissario tecnico e lo staff azzurro si sono detti pienamente soddisfatti della prova dell’atleta, che conferma il suo eccellente stato di forma e la costante crescita sul ring internazionale.
Con questa semifinale e la conquista del bronzo, Serena Barbato, orgoglio di Giugliano, si conferma tra le protagoniste della boxe femminile italiana e internazionale, proiettandosi verso i prossimi impegni con rinnovata fiducia e determinazione.

