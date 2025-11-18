Boxe, la giuglianese Serena Barbato è campionessa Italiana

Giugliano. La Boxe Gladiator Giugliano conquista il vertice del pugilato nazionale grazie alla straordinaria vittoria di Serena Barbato, che trionfa nella finale del Campionato Italiano e si proclama campionessa d’Italia.

Per la giovane atleta giuglianese si tratta dell’ennesimo risultato di prestigio: dopo il bronzo conquistato agli Europei, Serena aggiunge un nuovo, importantissimo titolo alla sua brillante carriera pugilistica. Un successo che la proietta ufficialmente nella storia del pugilato femminile di Giugliano: mai prima di lei un’atleta donna aveva portato a casa un oro ai Campionati Italiani e un bronzo europeo.

Serena Barbato si conferma inoltre orgoglio della Campania, risultando l’unica atleta – tra uomini e donne – a conquistare la medaglia d’oro nell’edizione corrente dei Campionati Italiani. Questo traguardo rappresenta anche un momento storico per la Boxe Gladiator Giugliano e per il maestro Francesco Palo, che in pochi anni è riuscito a trasformare una realtà nata tra gli spazi del parco comunale in una vera eccellenza del pugilato nazionale. Nel suo percorso, la società ha già festeggiato una medaglia di bronzo agli Europei e ora celebra il raggiungimento del gradino più alto d’Italia. Un successo che profuma di sacrificio, talento e dedizione, e che apre la strada a nuove, ambiziose sfide.

Comunicato stampa