Un blitz dei carabinieri ha portato all’arresto di due giovani, di 16 e 18 anni, entrambi senza precedenti, per una rapina aggravata avvenuta poco prima presso una pompa di benzina in via Passanti Nazionale, a Boscoreale.

Boscoreale, rapina a mano armata al distributore di carburante: arrestati due giovani

I due, a bordo di una moto, avevano minacciato con una pistola un dipendente della stazione di servizio, portando via circa 300 euro di incasso. I militari della stazione di Boscoreale sono riusciti a rintracciare il mezzo, una moto di grossa cilindrata risultata anch’essa rubata il 23 gennaio a Torre del Greco, nascosta in un terreno agricolo isolato.

Al momento dell’arresto, i giovani indossavano ancora i vestiti utilizzati per la rapina e avevano con sé una pistola a salve modificata, priva del tappo rosso di sicurezza, oltre al denaro sottratto, equamente diviso: 150 euro ciascuno.

Incastrati da telecamere

Sono stati inoltre trovati due scaldacollo e due caschi, gli stessi immortalati dalle telecamere di sicurezza della stazione di servizio. Il maggiorenne è stato condotto nel carcere di Poggioreale, mentre il minore è stato affidato a un centro di prima accoglienza.