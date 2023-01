Antonio D’Angelo non ce l’ha fatta. Il piccolo di 11 anni residente a Boscoreale, in provincia di Napoli, è deceduto prematuramente a causa di un brutto male. Antonio ha combattuto con tutte le sue forze supportato anche dai genitori Ciro e Stefania ma purtroppo nella giornata di ieri il suo cuore ha smesso di battere.

Boscoreale piange il piccolo Antonio, il dolore del quartiere

Antonio era entrato nei cuori anche dei sanitari del Santobono Pausillipon di Napoli dove era in cura. Oggi una di loro scrive sui sociale: “Mi mancherai piccolo mio, mi mancherà la tua fissa di farmi il bagno con una siringa piena d’acqua, i tuoi scherzi telefonici, il tuo viso a volte un po’ imbronciato ma sempre solare. Ti voglio bene polpettone mio”.

Un altro commento pubblicato sulla bacheca della mamma di Antonio recita: «Non esistono parole, non esistono gesti, non esiste nulla di fronte ad un dolore cosi immenso. Antonio dai la forza ai tuoi di andare avanti perché un dolore così grande ti lacera per tutta la vita e tu devi solo guardarli e dargli il senso di affrontarla R.i.p. Piccolo angelo…sei figlio di tutti noi boschesi».

Tutto il quartiere si è stretto intorno alla famiglia D’Angelo. Centinaia le persone che ieri hanno voluto dare l’ultimo saluto al piccolo Antonio nel santuario della Madonna Liberatrice dei Flagelli.