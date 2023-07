Quella estiva si conferma una stagione florida per la città di Napoli. Ha riscosso grande successo l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevedeva ingressi gratuiti ai musei nella prima domenica di luglio. Sono stati oltre 20mila i visitatori, tra napoletani e turisti, che si sono recati nelle principali attrazioni turistiche della città partenopea, trascorrendo una giornata all’insegna della cultura.

Boom di turisti a Napoli, Scavi di Pompei primo sito visitato in Italia

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli guidano la classifica con ben 6.466 visitatori, seguiti dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli con 3.800 visitatori nella sola giornata di ieri. Grandi numeri anche per la Certosa e Museo di San Martino (2.733) e anche per il Museo del Real Bosco di Capodimonte con 1.865 visitatori. A questi, poi, si aggiungono altri 1.700 nel Bosco.

Non solo a Napoli si registra un flusso turistico più consistente rispetto alla media, ma anche in tutta la Campania. A cominciare dagli Scavi di Pompei che si confermano primo sito culturale per turisti in Italia con oltre 20.500 visitatori nella domenica appena trascorsa, superando perfino il Colosseo di Roma (18.200 visitatori) e gli Uffizi di Firenze (9.600). Reggia di Caserta quarta a livello nazionale con 9.200 visitatori.