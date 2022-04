Dal 31 dicembre 2021 non esiste più il bonus vacanze. Tuttavia, l’Inps ha messo a disposizione una serie di agevolazioni di cui potranno godere alcune specifiche categorie. Vediamo quali sono.

Bonus vacanze 2022, a chi spetta e come fare domanda

Il primo è il bando “Estate INPSieme Senior 2022” che prevede l’assegnazione di contributi per soggiorni turistici in Italia. Le domande devono essere inviate entro le 12 del 15 aprile e le graduatorie saranno poi pubblicate entro il 18 maggio.

Il bando, si legge sul sito dell’Inps, “offre ai pensionati, ai loro coniugi e figli disabili conviventi – appartenenti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Fondo IPOST – la possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, con rientro entro il 1° novembre 2022”.

Al momento sono disponibili 3.850 contributi, totali o parziali, utilizzabili per soggiorni di otto oppure di 15 giorni. Ciascun contributo può arrivare a un massimo di 1.400 euro per i soggiorni in Italia di durata pari a 15 giorni (e 14 notti) e di 800 euro per le vacanze di otto giorni.

Chi ha un Isee fino a 8mila euro il contributo potrà essere ottenuto con importo totale. Si va poi a scalare fino al valore del 60% del pacchetto per chi supera i 72mila euro di reddito oppure per chi non ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica su cui calcolare l’Isee al momento della domanda.

Bonus vacanze per studenti

Gli altri bandi messi a disposizione dall’Inps sono dedicati a studenti e studentesse figli (o orfani ed equiparati) dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.

Il primo è “Estate Inpsieme Italia 2022”. Un’agevolazione, spiega l’Inps, “finalizzata ad offrire a studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché secondaria di secondo grado se studenti disabili ex art.3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, la possibilità di fruire di soggiorni in Italia, durante la stagione estiva 2022, nei mesi di giugno, luglio ed agosto, con rientro entro il 4 settembre 2022”.

Per “Estate INPSieme Italia 2022”, invece, l’Inps riconosce 12.020 contributi. L’importo massimo di ciascun contributo è di 600 euro per un soggiorno di otto giorni (sette notti) o 1.000 euro per un soggiorno di 15 giorni (14 notti). L’agevolazione verrà attribuita sulla base di una graduatoria.

“Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022” è invece dedicato “a studenti della scuola secondaria di secondo grado e dà la possibilità di fruire di soggiorni studio all’estero e di vacanze tematiche in Italia durante la stagione estiva 2022 nei mesi di giugno, luglio e agosto, con rientro entro il 4 settembre 2022”. L’importo massimo di ciascun contributo è di 2.000 euro. Anche in questo caso verrà stilata una graduatoria.