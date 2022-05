Il Governo si prepara a mettere in campo un’altra misura a sostegno delle famiglie italiane, in particolare per “mitigare l’impatto del caro-energia” e verrà sostenuta da un fondo da 100 milioni di euro. Stiamo parlando del bonus trasporti, un contributo fino a 60 euro per gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Vediamo di cosa si tratta e come potrebbe funzionare.

Bonus trasporti per studenti e lavoratori, arriva lo sconto su abbonamenti di bus e treni

Il bonus è destinato a studenti e lavoratori con un reddito inferiore ai 35mila euro e serve per acquistare gli abbonamenti ai trasporti pubblici. Le modalità di erogazione non sono state ancora definite, si dovrà infatti attendere un decreto ministeriale per conoscere nel dettaglio tutta la procedura per ottenere il contributo.

Il bonus, riporta oggi La Repubblica, potrà essere utilizzato per un solo acquisto e coprirà fino al 100% della spesa sostenuta per l’acquisto di abbonamenti a mezzi pubblici locali, regionali, interregionali e treni. In ogni caso l’importo del contributo non potrà superare i 60 euro. Stando a quanto trapelato ieri dopo il consiglio dei ministri, l’erogazione del buono avverrà con modalità informatica e sarà utilizzabile fino a dicembre.