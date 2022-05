Approvate alcune modifiche in Cdm al decreto legge Aiuti, tra cui l’estensione del bonus di 200 euro ai lavoratori autonomi, dipendenti, disoccupati anche con reddito di cittadinanza e pensionati con un reddito inferiore ai 35mila euro annui.

Bonus 200 euro, ok per autonomi, disoccupati e percettori del Reddito di Cittadinanza: come funziona

Sono state stanziate nuove risorse per oltre 9,5 miliardi, che si aggiungono ai 470 milioni già previsti, per fronteggiare i rincari dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022.

Le categorie che riceveranno una tantum il bonus 200 euro sono: lavoratori dipendenti e autonomi (compresi i collaboratori domestici e gli stagionali), pensionati, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza.

Per quanto riguarda i pensionati, sarà l‘Inps a elargire il bonus e probabilmente arriverà a partire da luglio. I lavoratori dipendenti dovrebbero, invece, riceverlo direttamente in busta paga. “Verrà erogato dai datori di lavoro che però recupereranno questa somma al primo pagamento di imposta possibile”, ha chiarito in conferenza stampa il presidente del Consiglio. Per quanto riguarda, invece, autonomi, stagionali e collaboratori domestici, la modalità di erogazione ancora non è chiara: probabilmente si dovrà presentare domanda, anche non si sa come ed entro quale termine.

Stesso discorso vale per i disoccupati e per i percettori di reddito di cittadinanza. Anche se per quest’ultimi il bonus potrebbe essere erogato in automatico. In ogni caso è probabile che i soldi vengano elargiti non prima di giugno, per via dell’iter burocratico. Con ogni probabilità il bonus arriverà per tutti i beneficiari a luglio.