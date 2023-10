Arriva il bonus trasporti da 60 euro. Dal 1° novembre, a partire dalle 8 di mattina, sarà possibile presentare domanda sul sito ufficiale per ottenere lo sconto su abbonamenti di ogni tipo relativi al trasporto pubblico locale, regionale o interregionale.

Bonus trasporti 60 euro, al via le domande da novembre: requisiti e come richiederlo

Per accedere al sito del Ministero dei Traporti sarà necessario utilizzare il proprio Spid o l’identità digitale della Carta d’identità elettronica. Il secondo passaggio è quello di fornire i dati richiesti e indicare la compagnia da cui si vuole acquistare un abbonamento con il bonus (è disponibile l’elenco completo delle aziende aderenti).

Il bonus sarà erogato a tutti coloro che fanno la richiesta e rispettano i requisiti, in ordine di presentazione della domanda (quindi chi lo chiede prima ha più possibilità di ottenerlo) e solo finché non saranno esauriti i fondi. A tal proposito, il governo ha stanziato 35 milioni di euro, oltre ai fondi residui di chi a ottobre ha chiesto l’agevolazione ma poi non l’ha usato.

Requisiti

Requisito principale per ottenere il bonus è avere avuto un reddito inferiore ai 20mila euro nel 2022. L’agevolazione dovrà essere speso entro il mese solare in cui viene emesso, quindi entro il 30 novembre 2023. Tuttavia, si potranno acquistare anche abbonamenti che partono più avanti. Ad esempio, si potranno usare i 60 euro per fare un abbonamento mensile per il mese di dicembre 2023. Per ciascuna compagnia di trasporti, le modalità di utilizzo del bonus sono differenti e possono essere consultate sul sito ufficiale.

È possibile anche richiedere il bonus per un minorenne. Ad esempio, il genitore può fare richiesta per il figlio. Una volta fatto l’accesso con Spid o Cie, sarà possibile indicare sul sito se si richiede il voucher per sé o per un beneficiario minorenne, inserendo i relativi codici fiscali. Se invece il figlio è maggiorenne, anche se economicamente è a carico dei genitori, deve presentare la domanda in autonomia.