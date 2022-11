Dal primo novembre 2022 è possibile presentare di nuovo la domanda per richiedere il bonus trasporti, un voucher del valore di 60 euro che consente di acquistare un nuovo abbonamento o biglietti.

Bonus trasporti 2022, aperte domande anche a novembre: come richiederlo

Il voucher può essere rilasciato ogni mese e l’abbonanamento che si acquista, mediante bonus, può essere anche annuale o valido per più mensilità. Tecnicamente la misura può coprire anche il 100% delle spese per l’acquisto o il rinnovo di abbonamenti, ma non può superare il tetto dei 60 euro.

Dal 1° novembre, quindi, possono fare domanda sia coloro che ne usufruiscono per la prima volta, sia coloro che lo hanno già richiesto ed utilizzato a settembre e ottobre. Per accedere al bonus è necessario usare la piattaforma telematica disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. L’accesso avviene tramite SPID o CIE e lo si può richiedere per sé o per conto di un minore.

Ogni voucher è contrassegnato da un codice identificativo o “Qr Code” e deve essere utilizzato entro il mese di emissione, presentandolo alla biglietterie del gestore del servizio di trasporto scelto. Si può utilizzare soltanto presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico tra quelli aderenti. Il bonus, come detto,può essere richiesto una volta al mese fino a dicembre 2022 salvo esaurimento fondi.