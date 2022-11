Buone notizie per chi ha un lavoro part-time. Fino al 30 novembre è possibile richiedere il bonus 550 euro, un’indennità che spetta ai dipendenti di aziende private che risultano titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclo verticale, che prevede un impiego del lavoratore soltanto in alcuni giorni, settimane o mesi all’anno.

Bonus 550 euro per i lavoratori: chi può riceverlo e come fare domanda

Il lavoratore deve esercitare il part-time ciclico almeno per sette settimane e non più di venti l’anno. Come detto, il contributo spetta a chi nel 2021 è stato titolare di un contratto part time verticale ciclico. Inoltre, il richiedente non deve avere altri rapporti di lavoro e non deve percepire assegni di trattamento pensionistico o Naspi. Il fondo istituito ammonta a 30 milioni di euro e di conseguenza la platea non potrà superare i 55mila percettori.

Le domande per il bonus 550 euro – che verrà erogato una tantum – dovranno essere presentate all’Inps. Tramite il messaggio n.3097 del 5 agosto 2022, l’Istituto ha comunicato che la richiesta potrà essere presentata nei soliti modi: in via telematica, contattando il servizio dicall center o rivolgendosi a enti di patronato.

Per accedere all’area personale sul sito Inps è possibile scegliere 3 modalità di accesso: Spid, Cie o Cns. Al contrario, non è più possibile accedere tramite il Pin. La procedura online è già attiva e la richiesta si può inviare selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”, disponibile sul sito Inps al seguente percorso: “Home page – Prestazioni e servizi – Servizi – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.