Anche a Napoli arriva il bonus spesa per le famiglie in difficoltà. La misura è stata approvata in Giunta, come anticipa l’assessore al Welfare, Luca Trapanese. Entro Natale oltre 26mila famiglie potranno beneficiare del buono spesa per acquistare generi alimentari di prima necessità.

Quest’anno saranno erogati 200 euro per famiglie, rispetto ai 150 dell’anno scorso. Le domande partiranno dal 24 novembre e sarà obbligatorio lo Spid.

Come fare richiesta

Come anticipato dal 24 novembre fino alle ore 18.00 di martedì 7 dicembre sarà possibile richiedere il ‘Bonus Spesa’ collegandosi al sito del Comune di Napoli: https://www.comune.napoli.it/buonispesa.

Chi può richiederlo

Possono richiedere il buono spesa alimentare tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Napoli, anche titolari di residenza di prossimità, richiedenti asilo o cittadini stranieri.

L’erogazione avverrà secondo la composizione del nucleo familiare risultante in anagrafe ed in particolare:

€ 100,00 nucleo familiare composto da 1 persona;

€ 120,00 nucleo familiare composto da 2 persone;

€ 150,00 nucleo familiare composto da 3, 4, 5 persone;

€ 200,00 nucleo familiare composto 6 persone e più.

Come sapere se si riceverà il Bonus Spesa

I beneficiari verranno informati tramite un SMS in cui verrà comunicato il PIN e contemporaneamente la lista dei supermercati che aderiscono all’iniziativa più vicini al luogo di residenza dove poter effettuare la spesa; basterà poi solo comunicare il PIN alla cassa per usufruirne.

Sarà possibile per i cittadini che hanno bisogno di assistenza per la corretta compilazione della domanda rivolgersi in maniera totalmente gratuita ai Caf che aderiranno, il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

Leggi anche