Un contributo fino a 1600 euro per chi ha bisogno di supporto psicologico. E’ stato ribattezzato “bonus psicologico” ed è uno degli emendamenti alla Legge di Bilancio 2022 che dovrà essere approvato.

Bonus psicologo 2022 fino a 1600 euro: come funziona e a chi spetta

Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo denominato ”Fondo salute mentale”, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022.

Il Fondo è destinato a promuovere e favorire l’accesso ai servizi di psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali e, in particolare, per affrontare situazioni di depressione, ansia, trauma da stress o di malessere, ripercussioni psicologiche provocate dalla pandemia.

Il bonus prevede un contributo fino a 150 euro a persona per i cittadini maggiorenni residenti in Italia, a cui non è stato diagnosticato un disturbo mentale.

E’ necessario presentare Isee. All’aumentare dell’Indicatore scende l’importo del bonus. Questi dovrebbero essere gli importi del bonus psicologo 2022 in base all’Isee:

1600 euro con Isee inferiore a 15mila;

800 euro con Isee tra 15mila e 50mila;

400 euro con Isee tra i 50mila e i 90mila.

Per avere la conferma del bonus psicologo 2022 bisognerà attendere che la Manovra venga varata e poi il decreto attuativo del Ministero della salute.