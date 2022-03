Un bonus fino a 200 euro per acquistare pneumatici nuovi e sostituirli a quelli obsoleti o logorati. È la proposta presentata tramite tre emendamenti al Dl Energia in discussione in Parlamento, da Lega, Movimento 5 stelle e Forza Italia.

I documenti – non ancora approvati – prevedono un bonus ad automobilista per l’acquisto di pneumatici “eco-compatibili” e sicuri di classe A o B. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Bonus pneumatici 2022, fino a 200 euro: cos’è

Secondo gli emendamenti presentati dai gruppi parlamentari, i contributi andrebbero finanziati da un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro con l’obiettivo, tramite la sostituzione di pneumatici obsoleti di “conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l’impatto dell’aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante”.

L’incentivo sarebbe destinato “esclusivamente per l’acquisto di pneumatici aventi un’etichettatura di classi A o B sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all’aderenza su bagnato ai sensi dell’allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020″.

Sulle etichette delle gomme per l’auto, obbligatorie dal 2012, si trovano tutte le informazioni specifiche sulla classe energetica, basata su cinque livelli (dalla A alla E), riguardanti l’efficienza e le prestazioni della copertura, e relative all’impatto acustico.