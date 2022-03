Il bonus patente 2022 è destinato a tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni che siano interessati a conseguire la patente CQC. La certificazione CQC abilita i conducenti di mezzi pesanti, ossia di quei camion che hanno una massa superiore (a pieno carico) a 3,5 tonnellate, al trasporto di merci e persone. Secondo la nuova normativa, l’abilitazione di guida professionale CQC è obbligatoria per tutti i conducenti che trasportano merci o persone.

Come funziona il bonus

Il bonus è utilizzabile solo per parte delle spese sostenute (l’80%) documentate opportunamente ed è valido per le patenti conseguite dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026. Inoltre il buono patente autotrasporto può essere riconosciuto per una sola volta. Il nuovo bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Non è ancora possibile richiedere il nuovo bonus patente 2022. Tuttavia si sa già che la richiesta del beneficio dovrà essere presentata in via telematica su una nuova piattaforma informatica che verrà predisposta dal Ministro delle Infrastrutture.