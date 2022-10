Via libera al bonus occhiali da vista. Il Garante per la privacy ha dato il nullaosta allo schema di decreto del ministero della Salute che include l’erogazione di un contributo una tantum, di 50 euro, per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. Le spese per questi prodotti – effettuate a partire dal 1° gennaio 2021 – sono coperte dal bonus fino al prossmo 31 dicembre 2023.

Bonus occhiali e lentine a contatto 2022: requisiti e come richiederlo

Per chi ne farà richiesta, prima dell’acquisto, sarà possibile ricevere i 50 euro sotto forma di voucher. Se invece la spesa per gli occhiali da vista o lenti a contatto sarà già stata sostenuta, il bonus potrà essere ottenuto come rimborso. Ma attenzione, non tutti potranno riceverlo. I nuclei con il reddito al di sopra dei 10mila euro sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari del bonus. Il contributo, ricorda il Garante per la privacy nella sua newsletter, potrà essere attribuito a chi ne ha diritto in due forme diverse.

In entrambi i casi, l’erogazione del contributo non sarà automatica: servirà la registrazione su un’apposita sezione web sul sito del Ministero della Salute, autenticandosi tramite SPID, CIE(Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi). Il voucher sarà reso disponibile direttamente sul portale web, dopo la verifica da parte dell’Inps del possesso dei requisiti Isee richiesti. Il rimborso sarà invece erogato sulle coordinate IBAN del beneficiario, che andranno fornite al momento della registrazione sulla piattaforma insieme a una copia della fattura o della documentazione relativa all’acquisto.