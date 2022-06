Il bonus da 200 euro non sarà percepito da tutti i cittadini italiani ma è riservato solo ad alcune categorie. Infatti, chi non percepisce reddito o sussidio sociale non è incluso nella misura che il governo ha stanziato per contrastare, anche se in parte, l’effetto dell’inflazione sulla tasche degli italiani.

Come è ormai noto il bonus riguarda il reddito del singolo contribuente e non l’ISEE del nucleo familiare. Per questo non è previsto il bonus 200 euro alle casalinghe, né sono previste maggiorazioni per altri familiari a carico, in quanto non hanno busta paga né maturano reddito.

Discorso differente, se nel nucleo familiare dove è presente una casalinga, si percepisce il reddito di cittadinanza. In quel caso, infatti, il bonus 200 euro verrà riconosciuto in automatico sulla Carta Rdc.

Bonus 200 euro, a chi spetta

dipendenti

pensionati

collaboratori domestici

titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione

lavoratori parasubordinati e contratti atipici

autonomi e professionisti

lavoratori e disoccupati che percepiscono ammortizzatori sociali o reddito di cittadinanza.

Calendario pagamenti bonus 200 euro: tutte le categorie

pensionati: dal 1° luglio per chi non ritira in contanti;

dipendenti pubblici: con lo stipendio di luglio, probabilmente dal giorno 27 del mese;

percettori di Naspi e Dis-Coll: molti potrebbero dover attendere settembre, dopo le denunce Uniemens dei datori di lavoro;

invalidi civili titolari di pensione: dal i° luglio 2022;

Chi potrebbe dover attendere le denunce dei datori di lavoro a settembre: