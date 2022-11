L’ultima proposta in termini di incentivi è quello del bonus cinema. Il Governo Meloni ha infatti deciso di utilizzare il fondo da 10 milioni di euro, già stanziato dal precedente Esecutivo, a sostegno del settore duramente colpito dal lockdown e dalle smart tv, per invogliare gli spettatori ad acquistare un biglietto dalla modifica cifra di 4 euro.

Bonus cinema 2023, biglietti a 4 euro: requisiti e come ottenerlo

L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi dal ministro Gennaro Sangiuliano che ha spiegato come funzionerà l’incentivo. Anzitutto, è necessario essere impossesso dell’unico requisito richiesto: avere lo Spid. I possessori che vorranno usufruire dell’agevolazione dovranno, quindi, generare attraverso lo Spid un Qr Code di durata limitata che sarà poi esibito ai botteghini del cinema per ottenere lo sconto e pagare quindi il ticket ad un prezzo ridotto.

“Le sale cinematografiche – ha detto il ministro – sono già dotate delle tecnologie necessarie per gestire un meccanismo così strutturato”. Per ciascun tagliando staccato nell’arco temporale di tre mesi, a un prezzo non superiore a un determinato importo, che oscilla tra i 6 e i 7 euro, lo Stato riconosce un contributo all’esercente pari a 3 euro. Con questa misura l’Esecutivo spera di riportare al cinema gli italiani, dal momento che i dati attuali mostrano che rispetto agli anni precedenti gli spettatori che si recano nelle sale cinematografiche per guardare un film sono sempre più pochi. Nel 2021 secondo la Siae i bigiletti staccati sono stati 84 milioni per un incasso da 870 milioni di euro. Nel 2019, prima della pandemia, erano stati incassati 2,7 miliardi di euro grazie ai 306 milioni di spettatori. Si attende solo l’entrata in vigore del provvedimento che di fatto renderà il Bonus Cinema 2023 pienamente operativo, nelle prossime settimane verranno resi noti maggiori dettagli e informazioni circa l’avvio dell’agevolazione.