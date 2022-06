Anche nel 2022 sarà possibile richiedere il “bonus casalinghe”. Si tratta di una misura, decisa dal governo Conte nell’estate del 2020, che mette a disposizione corsi gratuiti di formazione professionale per acquisire nuove competenze.

Bonus casalinghe 2022

Il bonus si rivolge “a coloro che svolgono attività nell’ambito domestico”, in primis donne “senza vincolo di subordinazione e titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico, iscritte e iscritti all’assicurazione”. L’unico requisito è che il partecipante al corso risulti iscritto all’assicurazione contro gli infortuni domestici dell’Inail.

Leggi anche >> Donne, arriva l’assegno Inps da 354 euro: basta presentare la domanda al Comune

Quali sono i corsi

Gli ambiti dei corsi individuati dal ministero sono:

l’alfabetizzazione su informa e dati

la creazione di contenuti

la comunicazione e collaborazione

la risoluzione dei problemi inerenti ai principali profili software e hardware, la sicurezza, i servizi al cittadino e la gestione domestica.

Ogni corso, riporta ancora Altroconsumo, deve contenere tutti i punti appena elencati: non è dunque possibile partecipare alla formazione solo in alcuni di questi ambiti. Per iscriversi basta rivolgersi direttamente agli enti che li organizzano.

Come si partecipa

È possibile partecipare ai corsi in modalità telematica e la durata è prevista in almeno 3 ore. Questi sono fruibili anche come registrazioni, sebbene sia previsto un giudizio finale.

La misura, infine, non è da confondere con l’assegno unico: quest’ultimo è rivolto a chi ha almeno 67 anni di età, con limiti di reddito previsti dalla legge, per 468,10 euro per 13 mensilità.