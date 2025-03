Bonus asilo nido 2025: al via le domande per ottenere fino a 3.600 euro di contributo

Dopo mesi di rinvii, finalmente prende il via il Bonus nido 2025. A partire da oggi, è possibile inviare le domande per richiedere il contributo fino a 3.600 euro.

L’Inps ha pubblicato la circolare ufficiale con tutte le informazioni necessarie su requisiti e modalità per ottenere il sostegno economico destinato alle famiglie con bambini tra 0 e 3 anni, utile a coprire parte delle spese delle rette degli asili nido. La pagina dedicata per presentare la domanda sarà presto visibile sul sito ufficiale dell’Inps e consentirà ai genitori di procedere con l’invio della richiesta. Inoltre, è prevista la possibilità di richiedere il rimborso delle rette già pagate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, allegando le attestazioni di pagamento.

Requisiti e importi del Bonus Asilo Nido 2025

Il Bonus nido è rivolto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi e può essere utilizzato per pagare le rette di asili nido pubblici e privati, oppure per coprire le spese di assistenza domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche.

Il contributo viene erogato in dieci rate mensili e varia in base all’Isee del nucleo familiare richiedente.

L’Inps ha fornito le nuove tabelle con gli importi aggiornati:

Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, gli importi restano invariati:

Fino a 3.000 euro all’anno per famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro.

all’anno per famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro. Fino a 2.500 euro all’anno per famiglie con Isee tra 25.000 e 40.000 euro.

all’anno per famiglie con Isee tra 25.000 e 40.000 euro. Fino a 1.500 euro all’anno per famiglie con Isee superiore a 40.000 euro.

all’anno per famiglie con Isee superiore a 40.000 euro. Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 in poi, il contributo aumenta:

3.600 euro annui per famiglie con Isee sotto i 40.000 euro.

per famiglie con Isee sotto i 40.000 euro. 1.500 euro annui per famiglie con Isee superiore a 40.000 euro.

L’incremento, già previsto in precedenza per le famiglie con almeno un altro figlio minore di dieci anni, adesso viene esteso a tutte le famiglie con bambini nati dopo il 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla presenza di fratelli o sorelle.

Un’ulteriore novità riguarda il calcolo dell’Isee: da quest’anno, le somme ricevute come assegno unico e universale non verranno più conteggiate, rendendo possibile l’accesso al bonus a un numero maggiore di beneficiari.

Come presentare la domanda: scadenze e modalità

Secondo quanto chiarito dall’Inps, le domande per il Bonus nido 2025 possono essere inoltrate a partire da oggi e fino al 31 dicembre 2025. Le richieste saranno accettate in ordine cronologico fino all’esaurimento dei fondi previsti.

La domanda deve essere presentata online tramite il portale Inps, accedendo con Spid, Cie o Cns, oppure rivolgendosi ai patronati. È fondamentale assicurarsi che l’Isee sia aggiornato e valido, poiché, in caso di dati mancanti o non conformi, il contributo sarà erogato nella misura minima prevista, ossia 1.500 euro all’anno.