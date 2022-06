Il mese da cerchiare in rosso sul calendario per l’erogazione del bonus 200 euro è luglio. L’Inps, d’intesa con il Ministero del Lavoro e della Politiche sociali, ha chiarito quando i beneficiari riceveranno il pagamento.

Bonus 200 euro, quando arriva il pagamento: il chiarimento dell’Inps

Nel testo si legge che ““la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022”. Quindi, il contributo verrà erogato alla fine del mese oppure a inizio agosto.

L’Inps ha però specificato che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità, “in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei contratti nazionali di lavoro, può essere quella erogata nel mese di luglio, seppure di competenza del mese di giugno 2022”

L’istituto ha chiarito che, in ogni caso, per l’erogazione del bonus il rapporto di lavoro deve sussistere nel mese di luglio 2022. L’Inps ha poi aggiunto che il bonus dovrà essere erogato anche “laddove la retribuzione di competenza risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi)”.

Il bonus 200 euro per i dipendenti sarà erogato a tutti coloro che hanno “beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% nel primo quadrimestre 2022” e hanno “avuto quindi un reddito imponibile mensile massimo di 2.692 euro in uno di questi mesi”, spiega il Sole 24 Ore.