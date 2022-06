È stato attivato il servizio online Inps presentare la domanda per il bonus 200 euro. A comunicarlo è stato proprio l’istituto nazionale della previdenza sociale attraverso una circolare e i canali social.

La richiesta può essere inviata dai lavoratori domestici, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, stagionali, a tempo determinato e intermittenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali privi di partita Iva e incaricati alle vendite a domicilio.

Per i lavoratori domestici, che hanno tempo fino al 30 settembre per inoltrare la domanda, il pagamento sarà disponibile entro pochi giorni dalla domanda, già per il mese di luglio. Per le altre categorie di lavoratori il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 ottobre e il pagamento sarà disposto, come previsto dalla norma, a partire da ottobre prossimo.

Bonus 200 euro, come fare richiesta

Per inviare la domanda all’Inps basta collegarsi al sito www.inps.it e seguire questi passaggi. Una volta raggiunto il portale, si va nella finestra “Prestazioni e servizi”, che si trova in alto a sinistra. Il passaggio successivo è di cliccare sulla voce “Servizi” per poi andare sulla voce “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Una volta raggiunta la voce “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, ed effettuata l’autenticazione (con Spid, CIE o CNS), sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

Le soluzioni alternative rispetto al portale

In alternativa al sito web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile. È possibile presentare domanda anche attraverso gli istituti di patronato.

