La maggior parte dei beneficiari riceverà il bonus di 200 euro con la busta paga di fine mese. C’è già, però, chi lo ha ricevuto in questi giorni, come i pensionati e probabilmente anche qualche dipendente pubblico.

Bonus 200 euro, in arrivo i primi cedolini: chi lo riceverà a luglio

Coloro che lo riceveranno a fine luglio, se non addirittura a inizio agosto, sono i percettori di reddito di cittadinanza. Ma anche i titolari di qualunque prestazione INPS (dalla pensione sociale all’accompagnamento alla pensione) e i lavoratori domestici. Queste categorie non avranno bisogno di presentare alcuna domanda, visto che riceveranno l’accredito in modo automatico da parte dell’INPS.

Anche i dipendenti del settore privato lo riceveranno a fine mese. Ma, rispetto alle altre categorie, dovranno presentare in azienda il modello di autocertificazione del bonus 200 euro, in cui va dichiarato di rispettare le condizioni per riceverlo.

Chi ha già iniziato a riceverlo evidenzia come in alcuni casi il bonus venga riportato in un’unica voce anziché due separate. In realtà i cedolini saranno separati: uno per lo stipendio standard di luglio, l’altro per il bonus 200 euro, ma la differenza può essere legata a come si visualizza il sito di NoiPA, se da smartphone o da PC.

In molti si chiedevano se tale misura rischiasse di essere bloccata a causa della crisi di governo. Un’ipotesi che però non è realistica: infatti, il bonus 200 euro è già stato ratificato e approvato nel decreto-legge Aiuti. Quindi, la sua erogazione dovrà essere portata a termine anche se si andasse alle elezioni anticipate. A confermarlo è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando: “Il Bonus 200 euro rimarrà anche se cade il governo, è garantito”.