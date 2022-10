Un nuovo bonus da 550 euro è pronto a essere erogato in favore dei lavoratori part time. Si tratta di una indennità una tantum per il 2022 che non concorre alla formazione di reddito e che verrà erogata dall’Inps nell’ambito dell’ultimo Dl Aiuti varato dal Governo Draghi.

Bonus da 550 euro, chi ne ha diritto

Il contributo può essere richiesto da tutti i soggetti che nel 2021 hanno svolto attività lavorativa con questa modalità contrattuale: periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente compresi tra 7 e 20 settimane.

I requisiti

La normativa in vigore ha specificato anche i requisiti necessari ai fini dell’erogazione del sussidio, circoscrivendo così la platea dei beneficiari, più ridotta rispetto a quella dei dei destinatari del bonus da 200 e 150 euro.

non essere titolari di rapporti di lavoro dipendente;

non percepire indennità di disoccupazione (NASpI) né trattamenti pensionistici diretti.

Come richiedere il bonus

La domanda per ricevere il bonus da 550 euro può essere effettuata esclusivamente online sul portale Inps. La procedura, già attiva, può essere inoltrata selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”, disponibile sul sito INPS. In alternativa, è possibile richiedere l’indennità una tantum anche tramite i Patronati, oppure chiamando il Contact Center Inps. Una volta presentata la domanda sarà possibile visualizzare e scaricare le ricevute, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e se necessario aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.

Entro quando presentare la domanda

I lavoratori con contratto part time ciclico verticale possono ricevere il contributo una tantum presentando la richiesta all’INPS entro il 30 novembre 2022.