Ci sono ulteriori novità per quanto riguarda il nuovo bonus da 200 euro messo in campo dal governo. Si tratta di una nuova misura per aiutare tutti gli italiani a causa dei rincari dovuti all’inflazione. A disposizione del governo ci saranno 14 miliari di euro e il denaro andrà a tutte quelle famiglie che abbiano un reddito inferiore a 35mila euro annui.

Bonus 200 euro, gli esclusi

Il bonus, che verrà erogato una tantum, inoltre, sarà percepito anche dai pensionati, dai lavoratori autonomi e dai disoccupati. Quasi sicuramente i beneficiari del Reddito di Cittadinanza saranno esclusi dalla misura.

Anche i lavoratori stagionali rischiano di perdere i 200 euro di bonus. Il motivo? Fosse erogato a giugno, ad esempio, tanti rischierebbero di non avere ancora un contratto.

Quando arrivano i soldi

Il sostegno economico arriverà a luglio, probabilmente direttamente in busta paga, con un anticipo da parte dei datori di lavoro, mentre per i pensionati interverrà l’Inps. Per i lavoratori autonomi, invece, è prevista la creazione di un fondo ad hoc.

La nuova bozza chiarisce che il bonus non si applica invece ai rapporti di lavoro domestico. I datori di lavoro, dei settori pubblico e privato, riconoscono quindi il bonus in via automatica – non è necessario insomma presentare una domanda – e verificano in sede di conguaglio se effettivamente spetta al dipendente oppure no, provvedendo eventualmente al recupero dell’importo.