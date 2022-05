Il bonus da 200 euro messo a disposizione dal Governo non sarà erogato automaticamente a tutti in busta paga, pensione o reddito di cittadinanza. Ogni categoria riceverà i soldi in base a condizioni specifiche e modalità differenti.

Bonus 200 euro, chi lo riceve automaticamente

I lavoratori dipendenti riceveranno i soldi automaticamente nella busta paga del mese di luglio 2022. I pensionati, lo riceveranno tramite l’INPS. Coloro che beneficiano del reddito di cittadinanza lo ricevono con la mensilità di luglio 2022 solo se i componenti del nucleo familiare non hanno diritto alla stessa forma di aiuto in quanto appartenenti ad altre categorie di destinatari.

Bonus 200 euro, chi dovrà fare richiesta

Il bonus 200 euro, invece, viene erogato dall’INPS su domanda alle seguenti categorie di destinatari:

lavoratrici e lavoratori domestici;

titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

lavoratrici e lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;

lavoratrici e lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

autonome e autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile;

incaricati alle vendite a domicilio.

Anche per colf e badanti il bonus da 200 euro sarà erogato direttamente dall’Inps nel mese di luglio. La richiesta dovrà essere presentata presso gli Istituti di Patronato.

Per quanto riguarda invece gli autonomi e i professionisti il discorso è più complicato. Per queste categorie è stato istituito un fondo ad hoc pari a 500 milioni di euro. I requisiti e le modalità di pagamento saranno stabilite con un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il 17 giugno. Quello che è sicuro è che entrambe le categorie dovranno presentare una domanda per accedere alla misura di sostegno.