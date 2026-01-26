Bonificate via Signorelli e Via del Toro a Giugliano, ma di nuovo incivili sversano rifiuti

Sono trascorsi appena due giorni dall’operazione di bonifica delle due aree maggiormente colpite dall’emergenza rifiuti in strada, eppure la spazzatura è tornata ad accumularsi abusivamente.

Via Signorelli, sulla rotonda al confine tra Melito e Giugliano, e Via del Toro erano state liberate dai cumuli di rifiuti ammassati da tempo lungo la carreggiata, che rendevano difficoltoso il passaggio e, nel caso di via del Toro, addirittura impossibile l’accesso dai cancelli pedonali, a causa dei sacchetti abbandonati da settimane.

A destare maggiore preoccupazione è soprattutto il rischio sanitario legato all’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Sabato scorso l’amministrazione comunale di Giugliano era intervenuta con la rimozione dei cumuli in entrambe le zone, così come lungo la fascia costiera. Ma a distanza di sole 48 ore la situazione è tornata pressoché invariata.

Incivili continuano a sversare rifiuti in modo improprio, ignorando le regole della raccolta differenziata. Senza rispettare giorni, orari né luoghi di conferimento, alcuni cittadini continuano a trasformare le strade in discariche a cielo aperto.

Una situazione annosa e un grave problema per la città, che si trova ancora una volta a fare i conti con un’emergenza che sembra non avere fine.