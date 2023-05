Paura nella notte a Torre del Greco. Un incendio è divampato in un’abitazione in via Scappi 52.

Veri e propri attimi di terrore per la famiglia che ci vive all’interno composta da padre, madre e tre figli di cui uno minorenne.

Incendio in appartamento a Torre del Greco

I carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia, su richiesta di soccorso arrivata in centrale, sono intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e una pattuglia della tenenza di Ercolano intorno alle 3.30 di questa notte.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento ma le fiamme, poi domate, pare siano partite da una bombola che era sul balcone di un appartamento al primo piano.

Le persone presenti all’interno stanno tutte bene. Non risultano feriti.