Bombe ai bancomat tra Giugliano e Nola, il Questore dispone controlli con più di 100 uomini

Oltre 100 uomini delle diverse forze di Polizia impiegate per intensificare la sicurezza in provincia di Napoli. È quanto disposto dal Questore di Napoli con un’ordinanza dopo l’esplosione di due ordigni presso gli ATM di altrettanti istituti bancari, avvenuti nella notte di ieri, nei comuni di Giugliano in Campania e Nola.

Il provvedimento prevede un corposo dispositivo di controlli interforze nei comuni interessati e in quelli limitrofi, al fine di prevenire eventuali ulteriori episodi analoghi. Sono in corso serrate attività investigative ad opera della Squadra Mobile di Napoli che procede per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ed individuare i soggetti ritenuti responsabili degli eventi delittuosi.

