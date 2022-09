Un violento nubifragio si è abbattuto dalle 8 di questa mattina, venerdì 9 settembre, su Napoli e provincia. Il maltempo, che secondo le previsioni meteo dovrebbe durare solo per qualche ora, ha mandato in tilt, in pochi minuti, intere strade cittadine.

Violento nubifragio si abbatte su Napoli e provincia

Secondo quanto documentato da alcuni automobilisti, le strade sono già completamente allagate rendendo pericoloso il passaggio delle auto e impedendo ai residenti di uscire di casa. Disagi anche lungo l’Asse mediano e sulla circumvallazione esterna, così come sulle strade dalla fascia costiera (Via Ripuaria, via Madonna del Pantano).

Gosse pozzanghere hanno reso complicata la circolazione stradale; si registrano rallentamenti sia in direzione Napoli che in direzione Lago Patria. Disagi anche nel resto dell’area nord di Napoli, tra Marano, Mugnano e Qualiano. In particolare a Marano si segnalano veri e propri fiumi in piena che hanno reso impraticabili diverse vie del centro.