Ad essere esplosa potrebbe essere l’ennesima bomba piazzata dalla camorra. Erano appena trascorse le ore 23, quando, un enorme boato ha scosso la cittadina di Afragola. Un ordigno artigianale, infatti, è esploso, nella serata di ieri martedì 12 ottobre, al corso Vittorio Emanuele distruggendo un ufficio e l’Eni Energy Store ubicato accanto.

Bomba nella notte ad Afragola

L’esplosione ha provato ingenti danni ad entrambe le strutture. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale tenenza, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Al momento sono ignote le cause ma potrebbe trattarsi di un nuovo avvertimento da parte della mala cittadina.

In città è tornata la paura, come nello scorso 9 agosto in via Pio La Torre: anche in quel caso una bomba esplose distruggendo il portone di un palazzo.