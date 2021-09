Sono 282 i nuovi positivi di oggi su oltre 18mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi nell’ultimo bollettino di oggi 26 settembre. Nelle ultime ore sono stati registrati altri 2 decessi legati al Covid in Campania. Il bollettino di ieri, 25 settembre, aveva fatto registrare 342 nuovi casi e 2 morti.

I dati

Gli attualmente positivi sono 7.541 (+48), di questi 7.260 in isolamento fiduciario domiciliare (+53) e 281 ricoverati (3,73% sul totale degli attualmente positivi). Continua, anche se gradatamente, il calo dell’occupazione dei posti letto: in degenza ordinaria o area non critica ci sono 266 persone (-2), mentre in Terapia Intensiva sono ricoverati 15 pazienti (-4).

Relativamente alla percentuale di occupazione dei posti letto, si vede che per l’area non critica è del 7,58% (calcolata sul totale di 3.511 posti letto, in base alle rilevazioni del ministero della Salute) e per la Terapia Intensiva del 2,02% (su 744 posti letto, tra attivi e attivabili). Il tasso di incidenza settimanale, ovvero l’indice che misura la velocità del contagio (calcolato su un determinato lasso di tempo ed espresso in nuovi positivi per 100mila abitanti) in Campania è di 39,96 (il giorno precedente era stato di 39,87).

Il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 282

Test: 18.048

Deceduti: 2

Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 18

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 259