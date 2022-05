Forze dell’ordine in azione a Secondigliano, controlli a tappeto su tutto il territorio. Nella giornata di ieri, Polizia, Carabinieri, Nas, personale dell’ASL NA1, tecnici dell’ENEL, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo in tutto il quartiere.

Blitz di Polizia e Carabinieri a Secondigliano

Polizia e Carabinieri hanno identificato 64 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, e controllati 42 veicoli. Inoltre hanno sanzionato il titolare di un circolo ricreativo in via Stelvio poiché privo l’attività era sprovvista della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) per la vendita di prodotti alimentari ai soci, per un totale di 5000 euro.

È stata controllata anche una nota pasticceria di via Secondigliano. Le forze dell’ordine hanno sanzionato il titolare per carenze igienico-sanitarie, occupazione di suolo pubblico e mancata differenziazione dei rifiuti, per un totale di 2700 euro.