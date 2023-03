È terminata con una denuncia a piede libero l’operazione dei Carabinieri di Qualiano intervenuti nel parco “7 pini” a Giugliano. I militari dell’arma, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno sequestrato una pistola artigianale calibro 32 Smith & Wesson, 52 cartucce e la somma di oltre 16 mila euro in contanti.

Blitz dei carabinieri a Giugliano, 22enne sorpreso con armi e 16mila euro in contanti

Pasquale Palma, 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, difeso dall’avvocato Luigi Poziello, è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito ed è stato denunciato in stato di libertà dal Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli Nord. Al giovane è stata immediatamente riconsegnata la somma dei 16mila euro in contanti, non essendo stata provata la provenienza delittuosa.

Pasquale Palma non è nuovo alle cronache, in quanto in passato è stato dapprima sottoposto a misura cautelare e poi condannato alla pena di 6 mesi di reclusione, con pena sospesa, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in un blitz antidroga messo a segno dai Carabinieri della Stazione di Villaricca ai danni di 13 persone.