Carabinieri in azione a Roccaromana, nel casertano, chiusa storica villa per eventi e matrimoni. I militari dell’arma, insieme al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale operante all’interno del Gruppo Forestale di Caserta, hanno sequestrato una struttura di ristorazione e catering per plurime violazioni urbanistiche.

Caserta, militari chiudono ristorante per matrimoni

L’indagine è scaturita durante un servizio di controllo partito già dal mese di settembre del 2019. I militari avevano notato alcuni lavori edili in un’area con sottoposta a vincoli idrogeologici e paesistici.

Inoltre era stato realizzato un viale alberato con fondo rialzato rispetto alla quota del terreno, ed erano in esecuzione lavori di scavo e sbancamento di materiale calcareo e terroso nonché eradicazione di soprassuolo boschivo e conseguente scavo e sbancamento del sottostante strato di terreno.

Dopo una consulenza tecnica si è accertato che i lavori erano in totale difformità. Inoltre non erano stati rilasci alcuni permessi e autorizzazioni per proseguire i lavori edili. Sulla base degli elementi acquisiti la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il sequestro preventivo della struttura, richiesta accolta dal Gip.