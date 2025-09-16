Blitz a Giugliano, arrestata 41enne: in casa 5 kg di hashish e proiettili 9x21

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano hanno arrestato una 41enne di Varcaturo, incensurata, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

Blitz a Giugliano, arrestata 41enne: in casa 5 kg di hashish e proiettili 9×21

Durante una serie di perquisizioni lungo il litorale flegreo, i militari hanno fatto irruzione nella sua abitazione in via Madonna del Pantano, dove hanno rinvenuto nascosti tra i panni sporchi ben cinque chili di hashish, suddivisi in 50 panetti da 100 grammi ciascuno. Nel comodino della camera da letto sono state trovate e sequestrate anche sei cartucce calibro 9×21. La donna è stata posta in stato di arresto ed è ora in attesa di giudizio.