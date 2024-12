Un’operazione dei Carabinieri della compagnia di Caivano, scattata all’alba, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura, nei confronti di 15 persone.

Blitz a Caivano, 15 persone in manette per truffa agli anziani

Gli indagati sono gravemente indiziati di far parte di un’associazione per delinquere, accusata di aver commesso rapine, estorsioni e truffe ai danni di anziani in diverse località d’Italia. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo agiva con un modus operandi strutturato e organizzato, prendendo di mira persone vulnerabili per trarne profitto illecito.

La banda, composta anche da donne e giovanissimi, partiva da Caivano con auto a noleggio e si dirigeva su tutto il territorio nazionale truffando ignari anziani utilizzando la oramai collaudata tecnica del pacco al nipote o dell’incidente con il coinvolgimento di finti avvocati e marescialli dei carabinieri.

Maggiori dettagli sull’operazione saranno comunicati durante una conferenza stampa programmata per le 10:30 presso la sala convegni della Procura di Napoli Nord.