Sequestrata ad Afragola officina meccanica abusiva. I sigilli sono scattati in via Castaldi dopo un sopralluogo della Polizia Locale guidata dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli nell’ambito delle attività volte al contrasto del fenomeno della cosiddetta Terra dei Fuochi.

Afragola, officina meccanica abusiva nascosta in un palazzo: scatta il sequestro

L’officina era nascosta all’interno di un palazzo. Dalla ispezione dei luoghi e dal controllo documentale all’interno del cortile sono stati rinvenuti, oltre alle attrezzature per attività meccanica, numerosi pezzi di ricambi, scarti di ricambi e lavorazione, olii, radiatori ed altri accessori abbandonati sotto un balcone e nello scantinato.

L’attività è risultata essere in esercizio priva delle autorizzazioni ambientali e di qualsiasi contratto per lo smaltimento degli olii usati e dei rifiuti. L’officina meccanica è stata posta sotto sequestro di Polizia Giudiziaria, il titolare denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.