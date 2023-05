Bebè in arrivo in casa De Crescenzo. La nota tiktkoker napoletana ha pubblicato un video in cui mostra un test di gravidanza in cui c’è scritto “Incinta 3+”.

Bimbo in arrivo in casa De Crescenzo: “E’ una gioia infinita”

Non è però Rita ad essere in dolce attesa, bensì la compagna di suo figlio Raimondo. “Stasera una gioia infinita, divento nonna”, ha scritto De Crescenzo sul social cinese. Dopo poco, la tikoker napoletana ha pubblicato un altro video in cui annuncia la gravidanza della nuora.

“Buongiorno e pace a tutti. Sono troppo felice non vi nascondo che non ho dormito proprio dalla gioia per progettare il futuro da nonna”, ha detto Rita che ha poi ringraziato la madre, scomparsa da tempo, insieme alla sua figlia adottiva Laura La Divina (visibilmente commossa).

La tiktoker ha in casa le urne dei propri genitori, ai quali volge una preghiera per ogni evento, positivo o negativo, che le capita. “Mia madre sarà contentissima per mio figlio Raimondo – ha aggiunto Rita -. Grazie signore, quante cose belle mi stai restituendo. Sono fiera di averti conosciuta, padre” riferendosi a Dio.