Bimbo di 2 anni dopo il trapianto fallito al Monaldi, Meloni chiama la madre: “Avrete giustizia”

«Avrete giustizia». Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contattato telefonicamente Patrizia Mercolino, madre del bimbo di due anni ricoverato in condizioni gravissime dopo il fallimento del trapianto di cuore avvenuto presso la Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli.

La telefonata della premier è arrivata nella mattinata di oggi, martedì 17 febbraio, come riferito dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Il piccolo resta ricoverato in terapia intensiva, dopo aver ricevuto l’impianto di un cuore danneggiato, intervento che non ha avuto l’esito sperato.

La madre: «La priorità è un nuovo cuore per mio figlio»

Patrizia Mercolino ha ringraziato la presidente Meloni per la vicinanza istituzionale, ribadendo però con forza la sua priorità: «In questo momento l’unica cosa che conta è avere un cuore nuovo per mio figlio e vederlo tornare a casa guarito». Nel corso della giornata anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha contattato la madre del bambino per esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia.

Attesa per l’Heart Team del Monaldi

La donna ha spiegato di non aver ricevuto ulteriori aggiornamenti clinici sulle condizioni del figlio nelle ultime ore, ma di restare fiduciosa sulla possibilità di un nuovo trapianto di cuore. «Io ci credo e ci spero ancora», ha dichiarato.

Domani è prevista al Monaldi una nuova riunione dell’Heart Team, che dovrà valutare la possibilità di un secondo intervento. Una eventualità che, secondo quanto emerso, sarebbe stata esclusa dai medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, mentre i sanitari del Monaldi intendono approfondire ogni opzione possibile.