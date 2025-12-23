Bimbo di 12 anni in pericolo vita, volo d’emergenza da Napoli a Milano

Un bambino di 12 anni in pericolo di vita è stato trasferito d’urgenza da Napoli a Milano grazie a un volo salva-vita dell’Aeronautica Militare. L’operazione si è svolta nella mattinata di martedì, con un velivolo G650 del 31° Stormo, attivato su richiesta della Prefettura di Napoli.

Il giovane paziente, precedentemente ricoverato presso l’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli, necessitava di cure specialistiche urgenti, disponibili presso l’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese.

Il volo da Napoli a Malpensa

L’aereo, partito da Ciampino, è decollato dall’aeroporto militare di Napoli-Capodichino poco dopo le ore 10, con a bordo il bambino, un genitore e un’equipe medica specializzata che ha monitorato costantemente le sue condizioni durante il viaggio. Dopo circa un’ora di volo, il velivolo è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa, dove un’ambulanza ha provveduto al trasferimento immediato del piccolo in ospedale.

Il trasporto sanitario è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coordina e gestisce le attività della flotta dei velivoli di Stato impiegati per missioni umanitarie e di emergenza.

L’apprezzamento del prefetto di Napoli

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso vivo apprezzamento per la tempestività e l’efficacia dell’intervento. La Prefettura ha coordinato il trasporto in stretto raccordo con l’Aeronautica Militare e con l’ospedale Santobono Pausilipon, consentendo al ragazzo di essere sottoposto a un urgente intervento chirurgico.