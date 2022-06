Ha ucciso una bimba di 11 mesi in un asilo nido costringendola a bere acido muriatico. Protagonista di questa incredibile tragedia un’insegnante di 27 anni che lo avrebbe fatto perchè la bambina “Piangeva troppo”.

I fatti in un asilo nido di Lione in Francia. La piccola era figlia di un ingegnere italiano originario di Torre Boldone in provincia di Bergamo.

In un primo momento gli inquirenti di Lione avevano ipotizzato che la bambina avesse ingerito accidentalmente l’acido. Ma dopo l’interrogatorio seguito dall’arresto, l’educatrice 27enne ha ammesso di aver versato il disgorgante per lavandini in gola alla bambina, morta dopo la corsa in ospedale.

Bimba uccisa da maestra con acido muriatico

La tragedia si è consumata mercoledì all’asilo nido People & Baby di rue Danton a Lione: intorno alle 8 del mattino sono stati chiamati i soccorsi, che hanno trasportato la piccola all’ospedale, dove Lisa è però morta a causa delle terribili ustioni riportate.

Secondo l’avvocato della donna, che si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario, la sua assistita non avrebbe avuto intenzione di uccidere la bambina, ma avrebbe reagito in un impeto di rabbia. L’avvocato ha anche anticipato la richiesta di una perizia psichiatrica, parlando della sua assistita come di una «donna fragile», che non doveva essere lasciata sola con la bambina.

Sull’accaduto la Procura lionese ha aperto un’inchiesta.