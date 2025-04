Seduta fiume in consiglio comunale ad Aversa, dove l’approvazione del bilancio di previsione si è rivelata un banco di prova cruciale per la tenuta della maggioranza. Dopo una maratona iniziata alle 10 del mattino e conclusasi solo alle 5 dell’alba di oggi, l’amministrazione Matacena ha portato a casa il via libera al documento finanziario, tra gli applausi dei presenti e l’annuncio ufficiale del presidente Innocenti.

Bilancio approvato ad Aversa, De Michele: “Si dimostrano compatti ma emendano se stessi”

Nel bilancio spiccano due voci di rilievo: 850mila euro destinati al mercato ortofrutticolo e circa 350mila euro per nuove assunzioni del personale al Comune. Ben 80 gli emendamenti presentati dai consiglieri comunali. Bocciati i due proposti dal consigliere di maggioranza Ivan Giglio e tutti quelli dell’opposizione. Emblematico il caso del consigliere di minoranza del centrosinistra Mario De Michele, che ha tentato di far approvare 42 emendamenti.