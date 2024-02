Marianna Mammone, meglio conosciuta come BigMama, emerge come una delle voci più innovative della scena musicale italiana. Nata il 10 marzo 2000 ad Avellino, ha già compiuto 24 anni, dimostrando un talento e una determinazione che l’hanno rapidamente elevata a un rilievo notevole nel genere urban e rap. La sua traiettoria artistica prende avvio da San Michele di Serino, dove ha iniziato a esprimere la sua passione per la musica, culminando in una carriera che la vede oggi come una delle figure più influenti del panorama musicale contemporaneo.

Chi è BigMama e da dove viene

Originaria di Avellino, BigMama ha trascorso la sua infanzia e adolescenza a San Michele di Serino, un piccolo centro dell’avellinese che ha contribuito a formare le basi della sua identità musicale. La decisione di trasferirsi a Milano, considerata la Mecca degli artisti italiani del genere urban, segna un punto di svolta nella sua carriera, permettendole di immergersi completamente nell’ambiente musicale che ha sempre aspirato a far parte.

la carriera di Marianna Mammone

La carriera di BigMama decolla con la pubblicazione su YouTube delle sue prime canzoni, un esperimento che la porta rapidamente all’attenzione di un pubblico più ampio. Il suo album di debutto “Charlotte” nel 2016 e i successivi singoli come “77”, “Amsa” e “Mayday” consolidano la sua reputazione come artista di talento, capace di affrontare temi profondi come il superamento del bullismo e la promozione della body positivity attraverso la sua musica.

Peso di BigMama

Non si sa quanto pesi esattamente la cantante, sebbene sia una delle curiosità maggiormente ricercate in rete. Tra l’altro proprio il suo fisico sovrappreso è stato oggetto di attacchi e bullismo quando lei era più giovane.

La battaglia contro il cancro

Un capitolo significativo nella vita di BigMama è stato la sua lotta contro il cancro. A soli 20 anni, l’artista ha affrontato una diagnosi che avrebbe potuto interrompere il percorso di chiunque. Tuttavia, con coraggio e determinazione, la cantante ha combattuto contro la malattia, sottoponendosi a 12 sedute di chemioterapia. La sua vittoria contro il cancro non è soltanto una testimonianza della sua forza personale, ma si è anche trasformata in una fonte di ispirazione per le sue canzoni e il suo pubblico.

Attraverso questa prova, l’artista avellinese ha dimostrato che è possibile superare anche gli ostacoli più difficili, utilizzando la sua esperienza per infondere speranza e forza nei suoi ascoltatori. La sua resilienza di fronte a tali sfide personali aggiunge un ulteriore livello di profondità alla sua musica e al suo messaggio di empowerment e superamento delle avversità

La sua musica a Sanremo 2024: “La rabbia non ti basta”

Nel 2024, BigMama ha portato al Festival di Sanremo il brano “La rabbia non ti basta”, un pezzo che riflette la sua lotta interiore e la sua determinazione nel superare gli ostacoli. Il testo e il significato della canzone si inseriscono in un contesto di autoaffermazione e lotta contro le discriminazioni, evidenziando la capacità dell’artista di trasformare le sfide personali in espressioni artistiche potenti e significative. Insieme ai The Kolors e a Goelier è tra le artiste campane presenti all’Ariston.

Vita privata e attivismo di BigMama

Nonostante l’interesse del pubblico, BigMama tende a mantenere un basso profilo riguardo alla sua vita privata, inclusi dettagli sulla presenza di un eventuale fidanzato. Ciò nonostante, è nota per il suo impegno a favore della body positivity e per essere diventata un’icona per la comunità LGBTQ+, grazie alla sua apertura riguardo alla propria identità bisessuale. Questo aspetto della sua vita contribuisce al messaggio di inclusività e accettazione di sé che permea la sua musica e il suo pubblico.

In sintesi, la cantante si conferma come una delle voci più autentiche e influenti del panorama musicale italiano, portando avanti temi di attualità e rilevanza sociale attraverso la sua arte. La sua storia, la musica e il messaggio continuano ad ispirare e influenzare positivamente il suo pubblico​.