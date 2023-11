La vicenda della bidella pendolare Giuseppina Giusy Giugliano aveva suscitato diversi dubbi. Si diceva che tutti i giorni viaggiava in treno da Napoli a Milano per raggiungere la sua sede di lavoro durante l’anno scolastico precedente.

Bidella pendolare da Napoli a Milano smette di viaggiare: assegnata a scuola di Caivano

Tuttavia, sembra che in realtà abbia effettuato questo tragitto solo un paio di volte. Oggi, la trentenne napoletana si trova in una situazione completamente diversa: è stata assegnata a una scuola nel Parco Verde di Caivano (Napoli), vicino a casa sua. Nei social media, ha condiviso la sua felicità per questa nuova assegnazione.

La bidella pendolare, che lo scorso anno viaggiava quotidianamente in treno da Napoli a Milano, ha ottenuto un’assegnazione provvisoria in un istituto a pochi chilometri da casa sua, valida fino al 31 ottobre 2024.

Il suo pendolarismo, che richiedeva circa nove ore di viaggio al giorno tra andata e ritorno per raggiungere la scuola in cui lavorava, il liceo Boccioni, era finalizzato a risparmiare sui costi di un affitto nel capoluogo lombardo. Ora, con la nuova assegnazione nel Napoletano, Giuseppina Giugliano, conosciuta come Giusy, condivide la sua gioia su Facebook, dichiarando di essere “felicissima” per questa opportunità.