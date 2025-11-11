Biagio Chiariello è il nuovo comandante della Polizia Provinciale di Caserta

Una nomina di rilievo per l’assetto della sicurezza amministrativa nel territorio casertano: Biagio Chiariello, napoletano, classe 1974, è stato designato come nuovo comandante della Polizia Provinciale di Caserta. L’atto di nomina, che conclude la procedura di mobilità avviata dall’ente di corso Trieste, restituisce una guida stabile al Corpo in una fase in cui il controllo del territorio richiede continuità operativa e una direzione forte.

Avvocato, laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Investigazioni, Chiariello vanta anche una specializzazione biennale in diritto e gestione dell’ambiente e un master in diritto comunitario. Un percorso accademico solido, che si è intrecciato con esperienze istituzionali di alto profilo, contribuendo a formare una figura di dirigente con competenze giuridiche e operative di rilievo. La sua carriera è contraddistinta da una costante attenzione alla legalità e all’efficienza amministrativa.

Le esperienze precedenti

Nel corso degli anni, Chiariello ha maturato una lunga esperienza tra Ministero dell’Interno ed enti locali della Campania. Ha prestato servizio nella Polizia di Stato, alla Direzione Investigativa Antimafia, nella Squadra Mobile di Roma e al Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del Viminale.

In ambito territoriale ha guidato la Polizia Locale di Sant’Antimo, dopo aver diretto i corpi di Frattamaggiore e Arzano, quest’ultimo commissariato in seguito allo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Durante quelle esperienze, segnate anche da minacce e periodi di scorta, Chiariello ha dimostrato equilibrio, fermezza e senso dello Stato, conquistando la stima delle comunità amministrate e diventando un punto di riferimento per operatori e cittadini.